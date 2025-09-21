Kanada Başbakanı Carney: “İsrail hükümeti Filistin devletine izin vermiyor”

Kanada Başbakanı Mark Carney, yaptığı resmi açıklamada, mevcut İsrail hükümetinin sistematik biçimde bir Filistin Devleti’nin kurulma ihtimalini ortadan kaldırmaya çalıştığını belirtti. Carney, Batı Şeria’da uluslararası hukuka aykırı yerleşimlerin genişletildiğini, Gazze’ye yönelik saldırıların ise on binlerce sivili öldürdüğünü ve milyonlarca insanı yerinden ettiğini söyledi.

Carney, şu ifadeleri kullandı:

“Mevcut İsrail hükümeti, Filistin devletine izin vermeme yönünde açık bir politika yürütmektedir. Bu koşullar altında Kanada, Filistin Devleti’ni tanımakta ve hem Filistin hem de İsrail için barışçıl bir geleceğin inşasında ortaklığını sunmaktadır. Bu adım, iki devletli çözüm ihtimalini korumak için yürütülen uluslararası çabanın bir parçasıdır. Kanada’nın bu kararı, Birleşmiş Milletler Şartı’nda yer alan kendi kaderini tayin hakkı ve temel insan hakları ilkeleriyle uyumludur.”

Avustralya: “İki devletli çözüme bağlılığımızın göstergesi”

Avustralya hükümeti, 21 Eylül 2025 itibarıyla Filistin Devleti’ni bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıdığını duyurdu. Açıklamada, bu kararın uzun süredir savunulan iki devletli çözüme yönelik bağlılığın bir göstergesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hamas’ın Filistin’de hiçbir rolünün olamayacağı özellikle vurgulandı:

“Bugünden itibaren Avustralya Milletler Topluluğu, bağımsız ve egemen Filistin Devleti’ni tanımaktadır. Bu, Filistin halkının meşru ve uzun süredir devam eden kendi devletine sahip olma hakkını kabul etmektir. Kanada ve İngiltere ile eş zamanlı alınan bu karar, iki devletli çözüme yeni bir ivme kazandırmayı amaçlayan uluslararası çabanın parçasıdır. Terör örgütü Hamas’ın Filistin’de hiçbir rolü olmamalıdır. Diplomatik ilişkilerin kurulması ve büyükelçiliklerin açılması gibi sonraki adımlar, Filistin Yönetimi’nin reformlarda kaydettiği ilerlemeye bağlı olacaktır.”

Avustralya ayrıca, Filistin Yönetimi’nin İsrail’in var olma hakkını tanıdığını ve demokratik seçimler ile mali reformlar da dahil olmak üzere çeşitli taahhütlerde bulunduğunu hatırlattı.

İngiltere Başbakanı Starmer: “Barış umudunu canlandırmak için bu adımı atıyoruz”

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer da yaptığı açıklamada, ülkesinin Filistin Devleti’ni tanıdığını duyurdu. Starmer, bu kararın iki devletli çözüm ve barış umudunu canlı tutma amacı taşıdığını vurguladı.

Starmer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, Filistinliler ve İsrailliler için barış umudunu canlandırmak amacıyla Birleşik Krallık, Filistin Devleti’ni resmen tanımaktadır. Bu karar, Hamas’a bir ödül değildir; Hamas’ın ne hükümette ne güvenlikte herhangi bir rolü olamaz. İsrail’in güvenliği ile yaşayabilir bir Filistin devletinin yan yana var olması mümkündür ve bu geleceği inşa etmek zorundayız. On binlerce sivilin hayatını kaybettiği, Gazze’de insani krizin derinleştiği bu dönemde, iki devletli çözüm umudunun sönmesine izin veremeyiz.”

İngiltere Başbakanı ayrıca, Hamas’ın rehin tuttuğu kişilerin serbest bırakılması gerektiğini, İsrail hükümetine de Gazze’deki insani yardımların engellenmemesi çağrısında bulundu.

Uluslararası yankılar

Kanada, Avustralya ve İngiltere’nin eş zamanlı kararı, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kararı destekleyen çevreler, bu adımın iki devletli çözüm ihtimaline yeni bir ivme kazandıracağını savunurken; İsrail ve bazı Batılı müttefikler, tanımanın şiddeti ödüllendireceği ve barış sürecini zora sokacağı görüşünü dile getirdi.

Halihazırda 150’den fazla ülke Filistin Devleti’ni tanımış durumda. Ancak Batı dünyasında etkin rol oynayan Kanada, Avustralya ve İngiltere’nin tanıma kararı, sürecin diplomatik dengelerinde önemli bir kırılma olarak görülüyor.

Üç ülkenin ortak adımı, Filistin’in devlet olarak tanınmasına yönelik uzun yıllardır süren tartışmalarda kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Açıklamalarda öne çıkan ortak vurgu, Hamas’ın süreçte rol alamayacağı, Filistin Yönetimi’nin reformları hayata geçirmesi gerektiği ve barış için tek yolun iki devletli çözüm olduğuydu.

Kaynak : PHA