Deprem sonrası fahiş kira artışları

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden ağır şekilde etkilenen Adıyaman’da, yıkılan ya da ağır hasar gören çok sayıda binanın ardından kiralık konut talebi arttı. Talebin artmasıyla birlikte kira fiyatlarında da hızlı bir yükseliş yaşandı. Vatandaşlar, oturulabilir durumdaki evlerin kira bedellerinin 15 bin TL’nin altına düşmediğini, bazı evlerin ise 40 bin TL’ye kadar çıktığını dile getiriyor.

Vatandaşların şikâyetleri

Kira fiyatlarının ulaştığı seviyeye tepki gösteren vatandaşlar, özellikle dar gelirli kesimlerin bu yükün altından kalkamayacağını ifade ediyor. Birçok yurttaş, elektrik, doğalgaz ve su gibi temel giderlerin yanı sıra çocukların eğitim masrafları ve genel hayat pahalılığıyla birleşen yüksek kira bedellerinin aile bütçelerini aşılmaz hale getirdiğini belirtiyor.

Bir vatandaş, yaşadıkları durumu şu sözlerle aktardı:

“Önümüz kış; elektrik, doğalgaz, su, çocukların eğitim giderleri derken hayat pahalılığı zaten belimizi büküyor. Adıyaman’da kira fiyatları fahiş seviyelerde. 15 bin TL’nin altında kira yok, o da oturulabilir bir ev değil. Asgari ücretle geçinen bir insan nasıl olur da bu fiyatlara oturacak? Buna devletimizin çözüm bulması lazım. Millet zaten sıkıntıda; evi yok, asgari ücretle çalışıyor. Bu durumda nasıl kira verecek, nasıl çoluğunu çocuğunu geçindirecek?”

Çözüm talepleri

Vatandaşlar, kira fiyatlarının kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayarak, denetim mekanizmalarının devreye sokulmasını istiyor. Tepkilerini dile getirenler, ev sahiplerinin istediği fiyata kiraya verebildiğini, kiracının ise çaresizlikten bu koşulları kabul etmek zorunda kaldığını belirtiyor.

Kira artışlarının sınırlandırılması için çözüm önerilerini de paylaşan vatandaşlar, şu ifadeleri kullandı:

“Kirada mutlaka fiyat kontrolü olmalı. Eğer denetim ve kontrol olsa fiyatlar bu kadar yüksek olmaz. Ev kiraları için komisyonlar kurulmalı. 3+1 veya 2+1 dairelerin kira fiyatları belirlenmeli, belirlenen miktar kadar ücret istenmeli. Bu sorunu dünyanın birçok ülkesi çözdü, biz neden çözemiyoruz? Denetim yok, mülk sahibi istediği fiyata evini kiraya veriyor. Zor durumda kalan vatandaşlar da mecburen kabul ediyor. Sıkıntı burada.”

Beklenti: Devlet müdahalesi

Adıyamanlı vatandaşlar, kira artışlarının önüne geçilmesi için devletin devreye girmesini, fiyat kontrolü ve denetim mekanizmalarının hayata geçirilmesini talep ediyor. Şehirde barınma sorununun giderek büyüdüğü ve bu durumun dar gelirli kesimlerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdığı dile getiriliyor.

Kaynak : PHA