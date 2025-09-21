Murat KAYIŞ – Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda “Barış Hakkı, Demokratik Yaşam” konulu bir panel düzenlendi. Barış sürecinin önemli isimlerinden Sırrı Süreyya Önder’in de anıldığı panele ilgi yoğun oldu.

Moderatörlüğünü Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi Başkanı Zeynel Polat’ın yaptığı panelde, konuşmacı olarak katılan İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Barış Vakfı Kurucusu Hakan Tahmaz, KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz ve Siyaset Bilimci ve İnsan Hakları Savunucusu Fatma Bostan Ünsal tarafından Türkiye’nin içinde bulunduğu süreç ve gelinen son durum değerlendirildi.

Saygı duruşunun ardından başlayan panele, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl ve İlçe örgütleri, demokratik kitle örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Panelde açılış konuşmasını yapan, Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi Başkanı Zeynel Polat, Barışı konuşacağız. Ama buna geçmeden önce barışın elçisi olarak andığımız rahmetli Sırrı Süreyya Önder yoldaşımızı tekrar buradan rahmet, sevgi ve minnetle anıyoruz. Şunun sözünü de veriyorum Sırrı yoldaşa, hep söyledik bu topraklara bir gün barış mutlaka gelecek. Ama bu barış, geç olmadan bir an önce gelebilmesi için de hepimizin elini taşın altına koyması lazım diyorum” ifadelerine yer verdi.

“İnsan Hakları,Barış Sistemiyle Var Olabilir”

İnsan haklarının ancak barış sistemiyle var olabileceğini vurgulayan Siyaset Bilimci ve İnsan Hakları Savunucusu Fatma Bostan Ünsal ise, “21 Eylül, Birleşmiş Milletler Kurumları'nın bütün insan hakları alanındaki bütün müktesebatın bir girişi. Çünkü, ancak insan hakları barış sistemiyle var olabilir. Dünya Savaşı'nın yıkıcılığı ve milyonlarca insanın ölümünden sonra bir daha yaşanmasın diye insanlara barış üzerinden herkese insan hakları tanımlanabildi. Bu yüzden başlangıç noktası olarak barışı önemsiyoruz. Barış Günü daha önce 1 Eylül’de kutlanıyordu. 1 Eylül daha bilinir olmuş olduğu için 21 Eylül'de yapılması bu açıdan daha önemli. Birleşmiş Milletler ne kadar etkisiz de olsa, -mesela bugün görüyoruz ki Gazze’de çok etkin olamıyor- ama bunu tespit edecek mahkemeler yine Birleşmiş Milletler Kurumları ve sözleşmeleri neticesinde yer alıyor. Dolayısıyla, Birleşmiş Milletler etkisiz olduğu için yani çifte standartı nedeniyle bize güvensizlik verse de bir referans noktası olarak çok önemli” dedi.

“Birleşmiş Milletler, Güveni Temin Eden Bir Mekanizma Olmaktan Çıkıyor”

Birleşmiş Milletler’in çifte standart uygulamasıyla güvenilirliğini kaybettiğini vurgulayan Ünsal, “İşte Uluslararası Ceza Mahkemesi diyoruz, bu çok önemli. Yargıçları, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak tahmin ettiler ve aslında yakalama kararı bile çıkartılmış durumda ama maalesef yakalanmamış oluyor. Dolayısıyla, bu uluslararası insan hakları mekanizmalarına karşı insanlar güvenlerini kaybetmiş durumda. İşte Irak'ta veya başka yerde ya da Afganistan'da insan hakları ihlalleri bir savaş sebebi olurken, bugün Gazze’de İsrail’in herhangi bir savaşı soykırım sayılmıyor. Ama çifte standart sadece Batılı kurumların sahip olduğu bir sorun değil. Bizim dünyamızda da, bizim coğrafyamızda da bir çifte standart olduğunu görüyoruz. Gazze'deki olaylar soykırımdır, elbette ki karşı çıkıyoruz. Ama yine aynı dönemde olan Dürzi katliamları veya Alevi katliamları aynı düzeyde ilgi alanımıza girmiyor. Hatta İŞİD'in o Ezidi kadınları köle pazarına satması bile büyük oranda tepkiye ulaşmamıştı. Yine, Bosna'daki kadınların tecavüze uğraması bir savaş suçu olarak görüldü. Biz de elbette ki bunu destekledik ama Ezidiler’e yönelik köle pazarında satma olayı aslında bununla benzer bir durum. Köle olarak alıp satılan kadınlar aslında aynı, belki de daha da kötü muameleye tabi tutuluyordu ama bu coğrafyamızda büyük bir ses getiren bir husus olmamıştı. Bu çifte standartın her yerde olması sıradan insanın zayıflığını devam ettiriyor. Yani, güveni temin eden bir mekanizma olmaktan çıkmış oluyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA