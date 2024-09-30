Vali Varol, projeyi yakından takip ederek, vatandaşların bir an önce güvenli ve modern konutlarına kavuşmaları için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

İndere Köyü mevkiinde, 2000 dönüm arazi üzerine inşa edilen konut projesi kapsamında şu ana kadar 826 blok ve 16.467 daire inşa ediliyor. Dairelerin her biri 105 metrekare brüt, 85 metrekare net kullanım alanına sahip.

Vali Varol, şantiye ziyaretinde, deprem sonrası vatandaşların mağdur olmaması adına projeyi hızlı ve kaliteli bir şekilde yürütmeye devam ettiklerini belirtti. İndere Kalıcı Deprem Konutları, depremden etkilenen aileler için yeni bir güvenli yaşam alanı olarak hayata geçirilirken, projede yer alan modern mimari ve altyapı özellikleri dikkat çekiyor.

Vali Varol, inşa sürecinin hızlandırılarak vatandaşların bir an önce evlerine kavuşabilmesi için gösterilen yoğun çabanın altını çizerek, sürecin her aşamasında titiz bir şekilde çalışıldığını ifade etti.

Kaynak : PHA