Toplantıda, il merkezi ve köylerde kalıcı deprem konutlarının hak sahipliği, konut teslim süreçleri, altyapı çalışmaları ve sahadaki son durum detaylı bir şekilde ele alındı. Vatandaşlara verilen hizmetlerde karşılaşılan eksiklikler ve aksaklıklar istişare edildi ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Vali Varol, deprem sonrası kalıcı konutlar için çalışmaların hızlandırılması ve vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca, sahada yürütülen çalışmaların daha etkin bir şekilde devam etmesi için bir dizi yeni planlamalar ve öneriler gündeme alındı.

Toplantının temel gündem maddeleri arasında, altyapı sorunlarının çözümü ve vatandaşların daha hızlı bir şekilde konutlarına kavuşması için gerekli adımların atılması da yer aldı.

Vali Varol, il genelindeki bu çalışmaların takipçisi olacaklarını belirterek, ilgili birimlerin vatandaşların taleplerini karşılamak için özverili bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak : PHA