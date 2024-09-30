Toplantıda, İl Özel İdaresi tarafından il genelinde köylerde sürdürülen alt ve üst yapı çalışmaları, yol bakım ve onarımları, yatırımların mevcut durumu, bugüne kadar gerçekleştirilen projeler ve gelecekte atılması planlanan adımlar detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Vali Varol, İl Özel İdaresi'nin kırsal altyapıya yönelik yürüttüğü hizmetlerin önemine dikkat çekerek, ilin yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal alanda ihtiyaç duyulan hizmetleri en üst düzeye çıkarmak için gayretle çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Toplantı sonucunda, köy yollarının bakımı, su temini projeleri ve diğer kırsal hizmetlerin daha da hızlandırılması adına yeni planlamalar yapıldı ve köylerdeki ihtiyaçların karşılanması için çözüm yolları üzerinde duruldu.

Kaynak : PHA