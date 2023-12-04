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Adıyaman Merkez'e bağlı İndere Köyü Ortaokulu öğrencilerinin depremden önce başladığı ve depremle birlikte yarım kalan 'Çocuk Gözüyle Adıyaman' resim projesi deprem sonrası tamamlanarak AVM'de sergilenmeye başlandı.

İnceler Köyü Ortaokulu resim öğretmeni Kadir Bağcı tarafından organize edilen ve öğrencilerin gözünden Adıyaman'ın tarihi, turistik ve dikkate değer mekanlarının resmedilmesi amacıyla başlatılan proje deprem ile yarıda kalmıştı. Deprem sonrası yaşananların da yine çocukların gözünden aktarıldığı resimlerin eklenmesi ile tamamlanan proje AVM'de sergilendi. Büyük ilgi gören sergide, minik ressamların deprem öncesi ve deprem sonrasına ilişkin iç dünyalarındaki duygu değişimlerini gözlemlemek mümkün oldu.

İlk defa bir alışveriş merkezi gören öğrencilerin, aynı alışveriş merkezinde eserlerinin sergilenmesi ve bir açılışın baş konukları olarak yaşadıkları heyecan gözlerden kaçmadı.

İnceler Ortaokulu Resim Öğretmeni Kadir Bağcı, minik ressamların eserleri ve yaşadıkları yoğun duygu değişimleri ile okuldaki çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Bağcı, "Projemiz depremden önce başlayan bir projeydi. 'Çocuk Gözüyle Adıyaman' isimli projemizde, Çocukların gözünden Adıyaman'da neler var? Tarihi, turistik, ören yerlerini anlatan resimleri planlamıştık. Çocuklar depremden önce, Nemrut, Cendere Köprüsü ve diğer tarihi yerleri resmetmişlerdi. Depremden sonra ise resimlerden de anlaşılacağı üzere, Adıyaman'ın, "Acıyaman" oluşunu anlatan resimlere şahit oluyoruz. Toplam 20 öğrencinin, 27 adet resmi mevcut. Bazı öğrencilerin ikişer adet resmi mevcut. Köy okulundaki öğrencilerimiz, o yüzden bugün burada değiller. İlk gün buradaydılar, açılış töreninde İl Milli Eğitim Müdürümüz, Şube Müdürlerimiz, Vali Yardımcımız eşlik etti. Çocukların yaratıcılığını desteklemek adına atölyemiz mevcut. Köy okulu olmasına rağmen, iki sene önce yine burada 'Çocuk Gözüyle Pandemi' konulu resim sergisi açtık. Okulda bu tür etkinliklere dikkat ediyoruz. Öğrencilerimiz ilk defa bir alışveriş merkezine geldi bu sayede. Gezdiler, yemek yediler, bu ortamı teneffüs ettiler. Onlar için de farklı bir hayal gücü aslında. Köy, okul ama ilk defa şehir ve şehirdeki hayat." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA