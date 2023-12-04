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AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, hayvan üreticilerinin kayıplarının karşılandığını açıkladı.

Milletvekili Kurt, "6 Şubat asrın felaketinde Adıyaman’da büyükbaş ve küçükbaş hayvanı telef olan üreticilerimizin zararları Tarım ve Orman Bakanlığı'nca karşılandı. Depremde telef olduğu tespit edilen ve hayvancılık kayıt sistemine kayıtlı olan 745 Çiftçimize toplam bin 095 büyükbaş (inek, dana, tosun), 10 bin 859 küçükbaş (koyun, keçi) hayvan dağıtıldı. Hayvanı telef olan üreticiler için toplam 162 milyon TL tutarında hayvan alınarak üreticilere teslim edildi. Eksik kalan sadece 200 adet büyükbaş hayvan dağıtımı da kısa zamanda verilerek hayvan zararı telafi edilmiş olacak." dedi.

Kaynak : PHA