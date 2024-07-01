Bazı sosyal medya hesaplarından, "1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri" iddiasıyla paylaşılan fiyat listeleri doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Konuya ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri hakkındaki iddialarla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bahse konu paylaşımların aksine, "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde" herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde kamuoyuna açık bir şekilde yer almaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.