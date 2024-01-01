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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 2023'ü birlikte paylaşarak geride bırakırken, yeni bir yıla umutla ve heyecanla adım atmanın sevincinin yaşandığını belirtti.

6 Şubat'ta "yürekleri yakan" ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin yaşandığını hatırlatan İletişim Başkanı Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin’de on binlerce masum sivilin dünyanın gözü önünde katledilişine maalesef şahit olduk. Tabii afetlerde ve farklı sebeplerle vefat eden vatandaşlarımıza, savaşlarda hayatını kaybeden kardeşlerimize; vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbimden, yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesi ümidiyle, bütün vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum."

İletişim Başkanı Altun’dan Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı diledi.

İletişim Başkanı Altun, paylaşımda, “Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Balıkesir

Gençlik Kolları Başkanı, genç kardeşimiz Hüseyin Murat Uysal’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti camiasına başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA