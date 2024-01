Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Arnavutköy Adıyamanlılar Derneği Dostluk Buluşması toplantısına katılmak üzere İstanbul’da bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, hemşehrileriyle bir araya gelerek hasbıhâl etti.

Adıyaman Sivil Toplum Örgütleri Platformu tarafından Sultangazi Belediyesi himayesinde 'Adıyaman Dostluk Buluşması' düzenlendi. Buluşmada bir konuşma yapan Milletvekili Alkayış, Adıyamanlıların çalışkan ve değerlerine bağlı, bulundukları her yerde ortaya koymuş oldukları başarılardan ötürü adlarından söz ettirdiğini ve her zaman kendilerini gururlandırdıklarını belirtti.

Milletvekili Alkayış, sözlerine şöyle devam etti:

Aziz Hemşehrilerim, hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Başta İstanbul olmak üzere ülkemizin dört bir yanında gayretli çalışmalar ortaya koyan hemşehrilerimiz, ortak paydamız olan ve aynı zamanda huzurun ve barışın başkenti olarak bilinen memleketimiz Adıyaman’ın birer kültür elçisidir. Adıyamanlı kardeşlerimizin her bir başarısı bizleri onurlandırmakta ve ilimizi kalkındırmaktadır. Hepimizin hafızasında hâlâ sıcaklığını koruyan ve her hatırladığımızda yüreklerimize acı salan 6 Şubat 2023 tarihinde yaşamış olduğumuz depremler Adıyaman’da taş üstünde taş bırakmadı. İlimizde can ve mal kayıpları hat safhada görüldü. Depremin hemen ardından halkımız ve Hükümetimiz elbirliği içerisinde çalışmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetimizin destek ve yatırımları ile Adıyaman’ımızda yoğun bir çalışma başlattık. Çalışmalarımız şu an meyvelerini vermek üzere. Her zaman söylediğimiz gibi, konteynerlerde kalan en son vatandaşımız kendi kalıcı konutuna geçene kadar bu yöndeki mücadelemiz sürecektir. Bizler hangi görevde olursak olalım vazifemizi en iyi şekilde yapmaya, Adıyaman’ımızın yeniden inşa ve ihyası için her türlü çabayı ortaya koymaya çalışacağız. Çünkü Adıyaman, bizleri biz eden ortak paydamızdır”.

Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde İsrail zulmü altında eziyet çeken ve hayatlarını kaybeden mazlum Filistin halkının her zaman yanında olduklarını ve Gazze’deki insanlık dramının bir an önce sona ermesi gerektiğini dile getiren Milletvekili Alkayış, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bizler, kendi topraklarını savunan mazlum Filistin halkının yanındayız. Bugün Gazze’de ölen sadece bebekler değil, aynı zamanda vicdandır, insanlıktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülke ve millet olarak, İsrail zulmünün bir an önce sona ermesi ve bölgede barışın tesis edilmesi için her türlü çabayı göstermekteyiz. Bu vahşetin bir an önce son bulmasını ümit ediyorum. Dünya üzerinde Filistin meselesine de en çok ses yükselten ülke Türkiye olmuştur. Bizler İsrail’i işgalci, Filistinlileri ise meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarını savunan taraf olarak görüyoruz”.

Sözlerinin sonunda, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik bir değerlendirmede bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, başarılı belediyecilik denince akla AK Parti’nin geldiğini ve halkımızın teveccühüyle Cumhur İttifakı olarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye’nin her yerinde önemli başarılar elde edeceklerini dile getirdi.

Kaynak : PHA