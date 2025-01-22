Tuğba ve Bahattin Yalçın'nın çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Yusuf Ali Yalçın'a (7) lösemi (AML) tanısı konuldu.

Geçtiğimiz hafta Yusuf Ali'nin tıbbi malzeme ihtiyacı olduğu bilgisi alan AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Yalçın’ı evinde ziyaret ederek, malzeme ihtiyacını karşıladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan'ın Ankara'da tedavi edilmesi girişimleri sonrası Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik, K6 Konteyner Kentte Yusuf Ali'nin ailesini ziyaret ederek, sağlığı konusunda incelemede bulundu.

İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik, Tuğba ve Bahattin çiftinden Yusuf Ali'nin sağlığı hakkında bilgi alarak, gerekli tetkik ve tahlillerin ardından sağlığına kavuşması için izlenecek tedavi yönteminin tespit edilerek ilerleneceğini söyledi.

Ziyarette aile ile telefonda konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ve kendilerini yalnız hissetmemeleri noktasında tenkinde bulundu.

Milletvekili Şan, daha sonra Galatasaraylı olduğunu öğrendiği Yusuf Ali Yalçın ile görüntülü konuşarak, icardi forması göndereceği sözünü verdi.

Son olarak ailenin ihtiyaçları noktasındaki notlarını alan İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik, Yusuf Ali'ye geçmiş olsun dileklerinin ardından ayrıldı.



Kaynak : PHA