Ali Tosun mesajında; Millî Mücadele meşalesinin yakılışının 105. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hep birlikte yaşamanın mutluluğu, gururu ve heyecanı içerisinde olduğunu belirterek,

“Milletler tarihlerinden aldıkları güçle yaşarlar, gelecek tasavvurlarını buna göre şekillendirirler. 19 Mayıs 1919 milletimiz için müstesna bir tarihtir. Ulusumuzun binlerce yıllık geçmişine meydan okuyanlara karşı taviz göstermemiş, "Ya istiklal ya ölüm" şiarıyla başlattığı Kurtuluş Savaşı ile en ağır karşılığı vermiştir. Bizler öyle bir ecdadın torunlarıyız ki, Fatih Sultan Mehmed bin yıllık bir imparatorluğa son verdiğinde, bir çağ kapatıp yeni bir çağı açtığında sadece 21 yaşındaydı. "Türk gençleri ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kutlu günü gençlere hediye etmesinden anlıyoruz ki, istikbali inşa edecek olan yalnız gençlerdir. Geleceğimiz, Umudumuz Sevgili Gençler, Ecdadımızın, canlarını vatan için siper ederek, sıkıntı ve yokluk içinde büyük özverilerle kurduğu Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanet edildi. Bu değerli emaneti korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak adına görev ve sorumluluk almaktan asla kaçınmamalısınız. Kahraman ecdadımızdan aldığınız büyük emanetin sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirecek ve cennet vatanımızı çok daha ileriye taşıyacağınızdan hiç şüphem yoktur. Yüzlerinizdeki ışıkta, gözlerinizdeki pırıltıda her geçen gün daha da güçlenen Türkiye'mizin aydınlık geleceğini görüyor, siz gençlerimize güveniyoruz. Biliyoruz ki görev ve sorumluluk bilinciyle dolup taşan gençlerimizin varlığı, ülkemizin aydınlık geleceğidir. Spor, Sanat ve Kültürle Tam Öğrenme Projemizle sizlerin sağlıklı gelişiminizi destekleme amacıyla sanat, spor ve kültür alanlarından en az birine yönlendirilmeniz ve boş zamanlarınızda zararlı alışkanlıklarla tanışmamanız için çalışmalar yaptık. Aldığınız yerel ve ulusal ödüllerle; bilim, teknoloji, sanat, spor ve edebiyatta başarılı bireyler olarak yetiştiğinizi gördükçe inancımız ve güvenimiz daha da artıyor. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı´nda canlarını, kanlarını veren aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; milletimizin 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA