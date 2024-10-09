Başkan Erdoğan, asfalt plent tesisinde çalışanlarla bir araya gelerek, köy yollarının güvenli ve modern bir yapıya kavuşması için yürütülen faaliyetler hakkında kapsamlı bilgi aldı. Özellikle köy ve mezra yollarındaki yenileme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

“Köy Yolları İçin Büyük Bir Seferberlik Başlattık”

Başkan Erdoğan, Haziran ayında başlatılan asfaltlama çalışmalarının Kasım ayına kadar devam edeceğini belirtti. Çalışmaların yalnızca hafta içiyle sınırlı kalmadığını, hafta sonları da dahil olmak üzere 7 gün 24 saat aralıksız sürdüğünü ifade eden Erdoğan, köy yollarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için büyük bir seferberlik başlatıldığını dile getirdi. Erdoğan, köy yollarının asfaltlanmasının, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını şehir seviyesine çıkarmak açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

Başkan Erdoğan, “Bugün itibarıyla köy ve mezra yollarımızda, tek bir ev bile olsa, ekiplerimiz gerekli hizmeti götürüyor. Asfalt, bakım, yama ve onarım çalışmalarında 4 bin kilometrelik yol ağımızın yüzde 60'ı tamamlanmış durumda. Kalan kısımlarda birinci ve ikinci asfaltlama çalışmalarına devam ediyoruz. Amacımız, tüm köy yollarını şehirlerdeki standartlara kavuşturmaktır” dedi.

Depremin Etkileri Gideriliyor: “Yollarımızı Hızla Onarıyoruz”

Başkan Erdoğan, 6 Şubat’ta yaşanan büyük deprem felaketinin ardından köy yollarında meydana gelen tahribatlara da değindi. Deprem sonrası ağır tonajlı araçlar ve iş makinelerinin geçişi nedeniyle köy yollarının büyük zarar gördüğünü belirten Erdoğan, “Deprem nedeniyle yer yer çökmeler meydana geldi. Ancak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için İl Genel Meclisi kararıyla Valimiz Dr. Osman Varol’un desteği ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık’ın koordinasyonuyla çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Tüm yollarımızı yeniden güvenli ve kullanılabilir hale getirmek için ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Desteğiyle Kırsal Yollar Gelişiyor

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın köy yollarının yenilenmesi ve modernizasyonu konusunda büyük destek verdiğini de sözlerine ekledi. “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, köy yollarımızın şehirlerden farkı kalmadı. Devletimizin sağladığı destekle, yollarımızı güvenli ve modern hale getirdik. Bu sayede köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız artık daha konforlu bir ulaşıma kavuşmuş durumda,” dedi.

Hedef: Köy Yollarını Şehir Standartlarına Ulaştırmak

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, köy yollarındaki çalışmaların titizlikle sürdüğünü ve hedeflerinin tüm köy yollarını şehir yollarıyla aynı standartlara getirmek olduğunu vurguladı. Köylerde yaşayan vatandaşların şehir merkezlerindeki olanaklara eşit şekilde erişim sağlayabilmesi için büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, asfaltlama ve yol bakım çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, son olarak asfalt plent tesisi çalışanlarına teşekkür ederek, köy yollarının iyileştirilmesi çalışmalarına katkı sunan herkese minnettar olduğunu dile getirdi. İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle yürütülen bu kapsamlı çalışmalar, köylerde yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Kaynak : PHA