Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 5’nci kilometrede meydana geldi.

Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Mahmut Dündar (33) yönetimindeki 02 LD 629 plakalı otomobil ile Ayten Alan idaresindeki 02 KR 357 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Mahmut Dündar (33) ile araçlarda bulunan Yasemin Dündar (32), Ahmet Kerem Dündar (6), Ada Dündar (1) ve Mert Alan (18) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA