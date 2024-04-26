68 yaşındaki İsmail Çobanlı adlı hasta gözlerindeki şaşılık rahatsızlığından dolayı Harran Üniversitesi Hastanesi'nde başvurdu. Harran Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Lokman Balyen tarafından yapılan kontrollerinin ardından 68 yaşındaki hasta şaşılık ameliyatına alındı. Yapılan başarılı operasyonun ardından hastanın gözündeki şaşılık düzeltildi. Ameliyatı gerçekleştiren Harran Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Lokman Balyen, 68 yıldır dünyaya şaşı bakan hastanın başarılı bir şaşılık ameliyatı ile dünyaya artık düz baktığını söyledi. Şaşılığın bir kader olmadığını söyleyen Dr. Lokman Balyen, “Hastamızın her iki gözünde de dışa doğru büyük açılı bir kayma vardı. Ameliyat öncesi hastamızın tetkik ve araştırmaları yapıldı. Oftalmolojik ve şaşılık açısından testler ve prizmatik ölçümler yapılarak ameliyat kararı aldık. Hastamızın ameliyatı kusursuz ve komplikasyonsuz geçti. Ameliyat sonrası hastamızın her iki gözü paralel ve kayma açısı sıfır oldu" dedi. Dr. Balyen, şaşılık ve nistagmus gibi gözde potansiyel hareket bozukluğuna sebep olabilecek bütün tıbbi durumları hastanemizin göz kliniğinde kusursuz bir şekilde ameliyatları gerçekleştirdiğini altını çizdi. Dr. Balyen, cerrahi felsefesinde hasta odaklı çalışma olduğunu ve bireyselleştirilmiş ameliyatlar başarısında büyük rol oynadığını ve Hipokrat'ın dediği gibi "Hastalık yok hasta var" aforizmasının şiarıyla hareket ettiğini sözlerine ekledi.

“Dünyayı düz görmek güzeldir” diyen 68 yaşındaki İsmail Çobanlı, şimdiye kadar göz ameliyatı konusunda hiçbir doktorun kendisine umut vermediğini ve bu yüzden ameliyatını ertelediğini söyledi. İsmail Çobanlı “Dünyanın güzelliklerini senelerce düzgün ve net görmekten mahrumdum. Bu güzellikleri görmeyi 68 yıl sonra kazandırdığı için Dr. Lokman Balyen'e çok müteşekkir ve minnettarım” dedi.

Kaynak : PHA