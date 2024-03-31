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Olayla ilgili trafik ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Kazada hafif yaralanan İ.A olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaralanan İ.A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa’da seçim güvenliği için drone kullanılacak

Şanlıurfa’da seçim güvenliği için drone kullanılacak

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