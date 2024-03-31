Adıyaman Fatih Mahallesi İtfaiye Müdürlüğü önünde 02 ADJ 745 plakalı araç sürücüsü S.T seyir halindeyken, 02 MA 1548 plakalı yabancı uyruklu İ.A idaresindeki motorlu bisikletle çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan İ.A olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaralanan İ.A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili trafik ekiplerinin incelemesi sürüyor.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss