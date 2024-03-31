Doğu'daki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00 itibariyle sona erdi. 49 ilde oy kullanmak için son bir saat...ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07.00'de başlamıştı.

Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00 itibariyle tamamlandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 32 ilde sayımların başlayacağını belirtirken, kalan diğer illerde de oy verme işlemi ise saat 17.00'de tamamlanacağını ve buradaki iller içinde sayımlara geçileceğini belirtti. Yener, seçim yayın yasakları konusunda da ayrıca kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurdu.