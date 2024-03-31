31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Şanlıurfa’da oy kullanma saat 07.00 itibariyle başladı. Erken saatlerde oy kullanacağı okula gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, oyunu 2099 nolu sandıkta kullandı. Başkan Beyazgül, oy verme işleminin ardından seçimlerin demokratik ortamda geçmesini ve kazananın ülkemiz ve şehrimiz olmasını diliyorum” dedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Mahalli İdareler Seçimlerinde sabahın erken saatlerinde oyunu kullanmak için Rasime Polat İlköğretim Okuluna geldi. Sandıkları ve burada görevlileri ziyaret eden Başkan Beyazgül kolaylıklar diledikten sonra oyunu kullandı.

Başkan Beyazgül, “ Biz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bugün oy kullanmak hem bir vatandaşlık görevi hem de bir hakkımızdır. Buraya gelerek tercihimizi yapıyoruz. Sandıklara uğrayarak bu tercihleri yansıtıyoruz. Hepimizin temennisi bu seçimin güzel geçmesi ve güzel sonuçlanmasıdır. Birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize halel gelmeden güzel bir sonuç almamızdır. Sonuç olarak halkımız ne derse o olacak. İnşallah demokratik ortamda geçen bu yarıştan çıkan sonuç hepimiz için hayırlı bir sonuç olur. İstiyoruz ki ülkemiz ve şehrimiz kazansın. Akşam da sandıklar açılacak Allah nasip ederse nihayetinde demokrasi ve halkın dediği neyse o olmuş olacak. Biz bir kez daha memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.” Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre Şanlıurfa’da sabah saat 07.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı. Şanlıurfa’da oy verme işlemleri saat 16.00’da tamamlanacak. Kentte 1 milyon 252 bin 96 seçmen bulunuyor. Okul binalarında kurulan bin 604 binada, oy kullanma işlemleri gerçekleşiyor.

Kaynak : PHA