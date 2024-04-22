Adıyaman Altınşehir Köprüsü’nde henüz sürücüsü belirlenemeyen 02 ADR 812 plakalı araç, 02 ABY 106 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada motorda artçı konumunda olan Rabia C. hafif yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Demokrasi Parkı önünde meydana gelen ikinci kazada ise 02 ADE 044 plakalı motosiklet sürücüsü Ferhat T. karşıdan karşıya geçen Zeliha K’ye çarptı. Çarpışmada yaralanan Z.K’ye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili emniyet ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Kaynak : PHA