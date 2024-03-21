Bunlar da ilginizi çekebilir

Mehmet Yaman idaresindeki 10 KB 195 plakalı otomobil ile Halil İzci idaresindeki 02 ADB 291 plakalı otomobil, Adıyaman Merkez Yenimahalle 3.Çevre Yolu üzerinde çarpıştı.20 Mart saat 17.30 sularında Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan Hanife İzci (90), Saniye İzci (50) ve Çağan Ceran yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından yaralılar Adıyaman 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Geçirdiği kaza nedeniyle fenalaşan 90 yaşındaki H.İ sağlık ekiplerinin acil müdahalesi sonrası hızlıca hastaneye sevk edildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.