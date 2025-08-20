İhlas haber Ajansı muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver, 20 Ağustos 2022’de Şanlıurfa’daki bir canlı yayını programın gerçekleştirmek için seyir araçla halindeyken Gaziantep otoyolunun Nizip ilçesi yakınlarında şarampole devrilen otomobildeki yaralılara yardım etmek için durmuş, yaralılara ilk müdahaleyi yapan muhabirler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermişti. Olay yerine giden ekipler, şarampole devrilen yaralıları sedyeye alarak yukarı çıkartmak istemiş ve İhlas haber Ajansı muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de sedyeyi tutup ekiplere yardım etmişti. Yaralılar ambulansa alındığı sırada devrilerek kaza mahalline dalan otobüsün çarpması sonucu Muhammet Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de aralarında olduğu 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Muhammet Abdülkadir Esen, vefatının 3’üncü yıl dönümünde memleketi Şanlıurfa’da unutulmadı. Bediüzzaman mezarlığındaki kabrinin başında bir araya gelen meslektaşları, Esen için dua etti. Programa Muhammet Abdulkadir Esen’in babası Cemal Esen, amcaları, İHA Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Reşat Uzun, Haliliye Belediyesi Basın Müdürü Ahmet Hamdi Çiçek, Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tahir Gülebak, Gap Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Canbek, Güneydoğu Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Bayuk, kurumların basın biriminde çalışanlar ile gazeteci meslektaşları katıldı.

Muhammet Abdulkadir Esen ile birlikte görev yapan İhlas Haber Ajansı Şanlıurfa Muhabiri Şinasi İnan, “ 2022 yılında, tam 3 yıl önce bu gün Muhammet Abdulkadir Esen elim bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Gaziantep – Şanlıurfa otoyolunda kaza yapan yaralılara yardım etmeye çalışırken otobüs devrilerek kaza mahalline dalmış ve hayatını kaybedenler arasında Muhammet de vardı. Aynı kazada Gaziantep Bölge Müdürlüğünde muhabir olarak çalışan Umut Yakup Tanrıöver de hayatını kaybetmişti. Üzüntülüyüz, acısı hiç geçmiyor. BU gün sevenlerimiz, dostlarımız bizi yalnız bırakmadı. Herkesten Allah razı olsun” dedi.

Muhammet Abdulkadir Esen’in babası Cemal Esen de, “Bu gün oğlum Muhammet’in 3’üncü ölüm yıl dönümünde basın mensubu arkadaşlarının böyle bir program yapması beni çok duygulandırdı. Basın mensuplarının başından böyle olaylar geçtiğinde meslektaşları tarafından hatırlanması ayrı bir duygudur. Biz de bunu dün gece öğrendik. Bu bizi onurlandırdı. Sahiplenmek ayrı bir duydu. Oğlumun mekanı cennet olsun. Bu organizasyonda emeği olanlardan da Allah razı olsun” diye konuştu.

