Bakanlık, bu adımın Suriye’deki normalleşme sürecini desteklemek amacıyla atıldığını belirtirken uygulamanın iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve sınır geçişlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi hedefini taşıyor.

Türk vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Barış Pınarı Harekât Bölgesi dışında kalan kara hudut kapılarından pasaportla giriş-çıkış yapabilecek.

İçişleri Bakanlığı, Suriye’nin özgürleşmesi sonrası normalleşme kapsamında Türk vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşlığını kazanmış Suriyelilerin, Barış Pınarı Harekât Bölgesi hariç, Suriye Kara Hudut Kapıları’ndan pasaportla geçiş yapabileceğini duyurdu. ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 8 Aralık sonrası Suriye’de başlayan normalleşme süreciyle birlikte Suriye Kara Hudut Kapıları’nda pasaportla geçiş işlemlerinin başladığını açıkladı.

