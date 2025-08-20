Bölgedeki depremzedeler, henüz kalıcı konutlara taşınamadıklarını ve konteynerlerin kaldırılmasının mağduriyet yaratacağını belirterek “Kalıcı konutlar teslim edilmeden konteynerler kaldırılmamalı” çağrısında bulundu. Depremzedeler, barınma sorunu çözülmeden alınan bu kararın kendilerini zor durumda bırakacağını dile getirdi.

Yetkililere destek talebi çağrısı

Ayrıca depremzedeler, yapılan kalıcı konutlarda hak sahibi olup taşınacakların dışında; hiçbir hak sahibi olmayan, gidecek ve kalacak yeri bulunmayan vatandaşların konteyner kentte kalabilmesi için yetkililerden destek talep etti.

“Yapılanlar vicdana sığmaz”

Vatandaşlar, “Depremden çıktıktan sonra bizleri buraya yerleştirdiler. Bizler depremzedeler olarak kendi evlerimiz bizlere teslim edilene kadar buradan çıkmak istemiyoruz. Zaten kira yardımları kesildiği için AFAD tarafından da elden hiçbir yardım almıyoruz. Burada yatalak olan hasta depremzedeler, okula giden çocuklarımız var. Ve birçok vatandaş kiracı, yani TOKİ’de evi olmayan vatandaşlarımız var. Bu insanlara yazık, yapılanlar vicdana sığmaz. Bizler buradan çıkmak istemiyoruz.” diyerek tepki gösterdi.

Kaynak : PHA