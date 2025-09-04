İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Kosta Rika, Küba ve Azerbaycan temsilcilik ataması gerçekleşti.

İGF Azerbaycan Temsilciliği görevine Ali Zülfükaroğlu, Kosta Rika Temsilciliğine Fernando Sandi, Küba Temsilciliği görevine ise Niyusainis Cheila Hernandez Miranda atandı.

İGF Genel Başkanı Mesut Demir, atamalarla ilgili yaptığı açıklamada, “İnternet Gazetecileri Federasyonu olarak yurtdışı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede İGF Azerbaycan Temsilciliği görevine Ali Zülfükaroğlu, Kosta Rika Temsilciliğine Fernando Sandi, Küba Temsilciliği görevine ise Niyusainis Cheila Hernandez Miranda’ya yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yurtdışı ağımız güçlendikçe İGF Haber Ajansı (İGFA) ağı da dünya geneline yayılmaya devam edecek. Bugün İGFA aracılığıyla haberlerimiz, ABD, İngiltere, Belçika, Almanya, Azerbaycan, KKTC, Venezuela, Küba, Kosta Rika ve Türkiye genelindeki medyalarımızda yayınlanmaya devam ediyor. Emeği geçen yönetim kurulumuz başta olmak üzere yurtdışı temsilcilikleriyle ilgili büyük bir çaba gösteren İGF Dış İlişkiler Koordinatörü Ömer Aydoğdu ve İGF Ege Bölge Başkanı Serkan Torun’a, Türkiye Kosta Rika Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya’ya teşekkür ederim.” dedi.