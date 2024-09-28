Bursa’da Mudanya İskelesi'ne yanaşan İDO vapurunun tuvaletinde üzerinden kimlik çıkmayan bir kişinin cansız bedeni bulundu.BURSA (İGFA)- Bursa’da İDO iskelesine yanaşan vapurun tuvaletinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) iskelesinde yaşandı. Yenikapı-Bursa seferini tamamlayan İDO'ya ait vapur Mudanya İskelesi’ne yanaştı.

Vapurdaki yolcuların inmesinin ardından güvenlik ekipleri, vapurda son kontrollerini yaptığı sırada tuvalette bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine iskeleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İskeleye gelen ekipler yaptıkları kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken cansız bedeni bulunan kişinin kimliğini araştırıyor.