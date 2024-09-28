Olay, saat 14.45 sıralarında Mehmet E. yönetimindeki 27 ATD 725 plakalı aracın, 02 ACG 482 plakalı bir içecek firmasına ait araca çarpması sonucu gerçekleşti.

Çarpışmanın etkisiyle Mehmet E., başını araç camına çarptı. Kaza ihbarının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mehmet E.’yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Olayda başka yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili gerekli işlemleri gerçekleştirdi ve kazaya dair tutanak tuttu. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA