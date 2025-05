13 Kırmızı, 1 Mavi Bülten ve 9 Difüzyon Mesajı ile Aranıyorlardı

Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyonlar; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve ilgili cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda yürütüldü.

Şüphelilerin, Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan olmak üzere toplam 11 ülke tarafından Interpol'ün 13 kırmızı bülteni, 1 mavi bülteni ve 9 difüzyon mesajı ile arandığı belirtildi.

Suçları Ağır: Cinayet, Cinsel Saldırı, Uyuşturucu ve Dolandırıcılık

Yakalanan 23 yabancı uyruklu şüphelinin, suç örgütüne üye olma, kasten öldürme, cinsel saldırı, nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti gibi ağır suçlardan dolayı arandığı ifade edildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler şu şekilde sıralandı:

C.M.O, A.L, K.Y, U.I, E.A, A.T, G.G.M, M.A, H.D, R.A, O.K.E, S.B, S.A.M.A, A.S, M.R.S, A.K, A.M, A.K, M.M.N, D.M, F.A.D, Ö.B. ve D.P.

Yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı süreci başlatıldı.

Yerlikaya’dan Güvenlik Güçlerine Tebrik

Operasyonda görev alan güvenlik güçlerini kutlayan İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız.”

Türkiye genelinde güvenlik birimlerinin uluslararası suçlulara karşı yürüttüğü kararlı mücadelenin süreceği mesajı verildi.

Kaynak : PHA