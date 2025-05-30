“Sefalet sınırındayız, millet perişan”

Açıklamasında Türkiye’nin derinleşen ekonomik kriz içinde olduğunu belirten İsmail Demir, “Her geçen gün daha da büyüyen bu kriz; sosyal çöküşü, toplumsal huzursuzluğu ve ahlaki erozyonu da beraberinde getiriyor. Emeklisi perişan, memuru çaresiz, çiftçisi küstürülmüş, esnafı borç batağına itilmiş durumda” dedi.

Demir, toplumun her kesiminin ekonomik zorluklarla boğuştuğunu vurgulayarak, “Artık bu tabloyu ‘yoksulluk sınırı’ değil, ‘sefalet sınırı’ olarak tanımlamak gerekir” ifadelerini kullandı.

“Bayram ikramiyesiyle kurban hissesi alınamıyor”

Kurban Bayramı öncesi emeklilerin yaşadığı mağduriyete de dikkat çeken Demir, 2018 yılında 1.000 TL olan emekli ikramiyesinin o dönem 850 TL’lik kurban hissesiyle örtüştüğünü, ancak bugün 4.000 TL’lik ikramiyenin 13.500 TL’ye ulaşan Diyanet kurban hisse bedelinin üçte biri bile etmediğini vurguladı.

“Bu mudur sosyal devlet? Bu mudur emekliye vefa? Emekli bayram sofrası kuramıyor, torununa harçlık veremiyor. Kurban kesemeyen emekli, komşudan et bekliyor,” diyen Demir, hükümete çağrıda bulundu:

“Emeklilerin bayram ikramiyesi en az bir kurban hisse bedeline eşitlenmeli, Temmuz ayında da seyyanen maaş artışı yapılmalıdır.”

“2025’in ilk çeyreğinde 43 şirket iflas etti, 583 şirket konkordato istedi”

Ekonomik kriz verileriyle açıklamasını sürdüren Demir, sadece 2025’in ilk çeyreğinde 43 şirketin iflas ettiğini, 583 şirketin ise konkordato talep ettiğini belirtti. “Bu rakamlar ekonominin nefessiz kaldığının kanıtıdır” diyen Demir, halkın yoksulluğuna karşın iktidarın “büyüme masalları” anlattığını ifade etti.

“Halkın mutfağı yanıyor ama iktidar hâlâ tabloyu süslüyor. Milletin bu masallara artık karnı tok. Gerçeklerle yüzleşin ya da bırakın gidin!”

“Vergi yağmuru dinmiyor, yandaşın borcu siliniyor”

Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirten Demir, vatandaşın her alanda zam ve vergi yükü altında ezildiğini söyledi:

“Köprüden pasaporta, trafik cezasından muayeneye kadar her şey zamlanıyor. Ama yandaş şirketlerin milyarlık vergi borçları tek kalemde siliniyor. Bu adalet değil, bu vicdan değil!”

SMA hastaları unutuldu: “Faize giden bütçenin %5’iyle hepsi tedavi edilir”

SMA hastası çocukların hâlâ kampanyalarla hayatta kalmaya çalıştığını vurgulayan İsmail Demir, faize ayrılan bütçenin sadece yüzde 5’iyle tüm SMA’lı çocukların tedavi edilebileceğini belirtti. “Devlet köprü yapıyor ama çocuğunu yaşatamayan babaya umut olamıyor” sözleriyle devletin önceliklerini sorguladı.

“Yeniden Refah, milletin iktidarını kuracak”

Açıklamasının sonunda güçlü mesajlar veren Demir, şunları söyledi:

“Yeniden Refah Partisi olarak bu sömürü düzenine, faizci zihniyete ve vurdumduymaz yönetime ‘dur’ demek için geliyoruz.

Biz, milletin iktidarını kuracağız!

Bu sefer millet kazanacak!

Bu sefer ahlak, adalet ve vicdan kazanacak!”

İl Başkanı Demir, konuşmasını “Onlar vergi memuruyla gelir ama biz adaletle geleceğiz. Onlar faizle beslenir ama biz üreticiyi kalkındıracağız. Onlar kamu malıyla sefa sürer ama biz millete hizmet edeceğiz” sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PHA