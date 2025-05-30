Gelecek Nesillere Temiz Bir Çevre Bırakmak İçin

Etkinlik kapsamında, Adıyaman’ın farklı noktalarında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla hem çevre güzelleştirildi hem de çevre duyarlılığına dikkat çekildi. Organizasyonun amacının, doğayı koruma bilincini artırmak ve çevre konusunda toplumsal duyarlılığı güçlendirmek olduğu vurgulandı.

Toplumsal Farkındalık ve Ortak Sorumluluk Vurgusu

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla düzenlediğimiz bu etkinlikte, doğamızı koruma bilincini artırmayı ve çevre duyarlılığına dikkat çekmeyi hedefledik. AK Parti olarak çevreye duyarlı politikalar üretmeye ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Daha yeşil, daha temiz bir Adıyaman için hep birlikte el ele vermeye devam edeceğiz.”

Etkinlik, katılımcıların doğayla iç içe geçirdiği bir günün ardından son buldu. AK Parti teşkilatının, çevre haftası boyunca benzeri etkinliklerle şehir genelinde çevre bilincini yaygınlaştırmayı sürdüreceği bildirildi.

Kaynak : PHA