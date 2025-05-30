Öğrencilerin yıl boyunca öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladığı eserler, sanatın önemini vurgulayan anlamlı bir etkinlikte sergilendi.

Sergide, öğrencilerin yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı bulmaları hedeflenirken, sanatsal üretimin teşvik edilmesi amaçlandı. Etkinliğin hazırlanmasında büyük emek veren Görsel Sanatlar öğretmenleri Hanife Özkaya, Emel Cengiz, Şeyma Taşkın takdirle anıldı. Ayrıca serginin başarılı şekilde gerçekleşmesine katkı sağlayan idareciler, öğretmenler ve öğrenciler de unutulmadı.

Açılış törenine Türkiye Petrolleri Ortaokulu Müdürü Mehmet Ateş, Eğitim-Bir-Sen Başkan Vekili Habip Yıldırım, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Sezai Yılmaz, Şube Müdürleri Necmettin Beyaz, Hikmet Pınar ve Ahmet Karaçalı’nın yanı sıra birçok okul yöneticisi, öğretmen ve veli katıldı. Katılımcılar, sergilenen eserleri inceleyerek öğrencilere destek verdi.

Açılışta konuşan Okul Müdürü Mehmet Ateş, öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergileyerek sanatın önemini ortaya koymayı ve onların ilgi ile yetenekleri doğrultusunda gelişimini desteklemeyi amaçladıklarını belirtti. Serginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve destek veren idarecilere teşekkür eden Ateş, etkinliğe katılarak destek sunan tüm misafirlere de şükranlarını sundu.

Sanatseverlerin ilgisini çeken sergi, okulda sanatsal üretimi teşvik etmesi ve öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmelerine olanak sağlaması açısından büyük önem taşıdı.

Kaynak : PHA