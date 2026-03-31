İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk davasında 407 sanığın yargılanmasına 4'üncü haftada devam edildi. Aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu, 107'si tutuklu toplam 407 sanığın yargılandığı davanın 13'üncü celsesi İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görüldü.

Duruşmada savcılık, tutuklu sanıkların durumuna ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Sırrı Küçük, Fatih Yağcı, Evren Şirolu, Ali Üner, Ebubekir Akın ve Davut Bildik hakkında tahliye talebinde bulunuldu.

Savcılık, söz konusu sanıkların tutuklu kaldıkları süre ile üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyetini dikkate alarak bu aşamada tahliyelerine karar verilmesini isterken, diğer sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Duruşmada ayrıca sanık avukatlarının tahliye taleplerinin alınmasına devam edildi. Mahkeme heyetince belirlenen programa göre avukatların sırayla savunmalarını yaptığı, her savunma için yaklaşık 15-20 dakika süre verildiği öğrenildi.

Öte yandan, 11 Kasım 2025 tarihinde hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede Ekrem İmamoğlu'nun 142 ayrı eylem nedeniyle çeşitli suçlardan 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

Davanın duruşmalarının hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

