Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Mart ayında vatan ve mukaddes değerler uğruna şehit düşen kahramanlar için düzenlenen mevlid-i şerif programına katıldı. Programa, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ev sahipliği yaptı.

Programda İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, ardından mevlid-i şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Katılımcılar, maneviyatın hâkim olduğu ortamda, aziz vatanın birliği ve bütünlüğü ile milletin huzur ve güveni için canlarını feda eden şehitleri dualarla yad etti.

Vali Dr. Osman Varol, program sırasında yaptığı konuşmada, şehitlerin fedakarlıklarının milletin tarihindeki en değerli miraslardan biri olduğunu belirtti. Şehitlerin hatıralarının canlı tutulmasının, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yetkilileri ise, düzenlenen programın, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak ve ailelerine moral vermek amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Program sonunda şehitler için dua edilerek, Allah'tan rahmet dilendi. Katılımcılar, şehitlerin hatıralarını yüreklerinde yaşatacaklarını ve bu toprakların vatan olarak kalması için yapılan fedakârlıkları unutmadan hatırlayacaklarını vurguladı.

