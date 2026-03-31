Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun mart ayı toplantısı, geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda, platformun dönem başkanlığında görev değişimi yapıldı. İlkesel olarak '1+1' süre sınırlamasıyla yürütülen başkanlık kapsamında görev süresini tamamlayan Ensar Vakfı Adıyaman İl Temsilcisi Gaffari İzci, görevini TÜGVA Adıyaman İl Temsilcisi Recep Tepe'ye devretti.

Toplantıda ayrıca sivil toplum kuruluşlarının kentteki rolü, yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ele alındı. Görüşmelerde istişare ve ortak akıl vurgusu ön plana çıktı.

Platformun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mart ayı toplantısında görev değişiminin gerçekleştiği belirtilerek, dönem başkanlığı görevini yürüten Gaffari İzci'ye katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada, görevi devralan Recep Tepe'ye başarı dilekleri iletilirken, platformun birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

