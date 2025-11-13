Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Pilotumuz şehit oldu, milletimizin başı sağ olsun'

Bakan Yumaklı, kazada görevli pilotun şehit olduğunu belirterek, 'Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun' ifadelerini kullandı.

Uçağın enkazına Senj kenti yakınlarında ulaşıldı

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hırvatistan'da telsiz bağlantısı kesilen yangın söndürme uçağının enkazına Senj kenti yakınlarında ulaşıldığını duyurdu.

Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır.

Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.'

Uçak yangın söndürme görevindeydi

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçağın, Hırvatistan hükümetiyle yürütülen uluslararası orman yangını söndürme iş birliği kapsamında bölgede görev yaptığı belirtildi.

Uçağın, Senj bölgesinde devam eden yangına müdahale sırasında radar ve telsiz irtibatının kesildiği, arama çalışmalarının kısa sürede başlatıldığı öğrenildi.

Şehit pilot için başsağlığı mesajları

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın paylaşımının ardından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve birçok kurum temsilcisi de başsağlığı mesajları yayımladı.

Türk Hava Kuvvetleri ile Orman Genel Müdürlüğü personelinin, kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Hırvatistan'a gideceği bildirildi.

Türkiye, son yıllarda Akdeniz ülkeleriyle orman yangınlarıyla ortak mücadele ve hava desteği konusunda çeşitli iş birlikleri yürütüyor.

OGM envanterinde yer alan amfibik yangın söndürme uçakları, yaz aylarında Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması (EUCPM) kapsamında farklı ülkelerde görev alıyor.

Kaynak : PERRE