'Adıyaman hâlâ yaralarını sarmaya çalışıyor'

Başkan Anaç, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Adıyaman'ın geçen sürede hâlâ temel sorunlarını çözmeye çalıştığını ifade etti.

'Adıyaman, sabırla ve inançla ayakta kalmaya çalışan bir şehir. Ancak artık sabır değil, kalıcı iyileşme zamanı gelmiştir' diyen Anaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde şehrin beş temel talebini kamuoyuyla paylaştı.

1. Kalıcı konutlar hızla tamamlanmalı

Anaç, binlerce vatandaşın hâlâ konteynerlerde yaşadığını hatırlatarak, kalıcı konutların hızla tamamlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca altyapı eksiklerinin giderilmesi ve şehir planlamasının bilimsel, katılımcı bir anlayışla yapılmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti.

2. Adıyaman Çarşısı yeniden canlandırılmalı

DEVA Partisi İl Başkanı, depremde yıkılan şehir merkezinin yalnızca bir ticaret alanı değil, Adıyaman'ın kalbi olduğunu vurguladı. Anaç, 'Esnafımızın ayağa kalkması, şehrin yeniden canlanması için Adıyaman Çarşı Projesi ivedilikle hayata geçirilmelidir. Modern, güvenli ve estetik bir şehir merkezi hem moral hem de ekonomi açısından Adıyaman'a güç verecektir' dedi.

3. Ekonomik destek ve istihdam artışı sağlanmalı

Adıyaman'da işsizliğin özellikle gençler arasında ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Anaç, vergi ertelemesi, faizsiz kredi ve bölgesel teşvik programlarının devreye alınması gerektiğini söyledi. Gençlerin memleketlerinde kalabilmeleri için sanayi, tarım ve turizm alanlarında yeni yatırım ve istihdam olanaklarının oluşturulmasının önemine değindi.

4. Baraj projeleri tamamlanmalı

Anaç, yıllardır devam eden Koçali, Çetintepe ve Gömükan Barajları projelerinin hâlâ bitirilememesini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

'Adıyaman suyun bereketini bekleyen bir tarım kentidir. Bu barajlar bitmeden Adıyaman'ın toprağı yeşermez. Her damla su, bu şehrin umududur. Çiftçimiz emeğini değil, umudunu kaybediyor. Barajlar bitsin, su aksın, Adıyaman yeniden üretsin.'

5. Yeniden yapılanma süreci şeffaf ve katılımcı olmalı

Anaç, yapılacak her yatırımın şeffaf, denetlenebilir ve yerel paydaşlarla birlikte planlanması gerektiğini vurguladı.

'Adıyaman'ın yeniden inşasında yalnızca Ankara'nın değil, Adıyamanlıların da söz sahibi olması gerekir' ifadelerini kullandı.

'Adalet, eşitlik ve kalıcı çözüm istiyoruz'

Açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Mehmet Anaç, 'Adıyaman halkı yardım değil, adalet, eşitlik ve kalıcı çözüm istiyor. Yaraların kalıcı olarak sarılması ancak insan onuruna yakışır bir yaşam inşa edilirse mümkündür' dedi.

Anaç, DEVA Partisi olarak Adıyaman'ın yeniden güçlü, üretken ve yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için siyaset üstü bir sorumlulukla çalışmaya devam edeceklerini belirtti ve şu temennide bulundu:

'Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti, Adıyaman için sadece bir tören değil, yeni bir başlangıcın işareti olmalıdır.'

Kaynak : PERRE