Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 kahraman asker, 14 Kasım Cuma günü yapılacak törenlerin ardından memleketlerine uğurlanacak. Şehitlerin naaşları için ilk tören, 14 Kasım Cuma sabahı saat 09.00'da Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda yapılacak. Törenin ardından şehitlerin naaşları, askeri uçaklarla memleketlerine gönderilecek.

Mürted'de hüzün ve saygı yaşanacak

Ankara'daki uğurlama törenine Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, askeri erkan ve şehit yakınlarının katılması bekleniyor. Törende, şehitlerin tabutları Türk bayraklarına sarılı olarak askeri manga tarafından taşınacak, saygı duruşu ve duaların ardından cenazeler memleketlerine gönderilecek.

Üç şehit Ankara'da toprağa verilecek

Ankara'da defnedilecek üç şehit için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından şehitlerin naaşları Cebeci Şehitliği ve Gölbaşı Ballıkpınarı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türkiye genelinde eş zamanlı törenler yapılacak

İstanbul

Hv. Plt. Yb. Gökhan Korkmaz, Büyükçekmece Kuba Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Büyükçekmece Eski Mezarlığı'na defnedilecek.

Bursa

Hv. Plt. Bnb. Serdar Uslu, Yenişehir Aydınlar Camii'nde öğle namazının ardından Yenişehir Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Ramazan Yağız, Harmancık Çatalsöğüt Köyü Camii'nde ikindi namazının ardından Demirciler Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek.

Kayseri

Hv. Plt. Bnb. Nihat İlgen, Kalem Kırdı Camii'nde öğle namazının ardından Kayseri Şehitliği'ne defnedilecek.

Eskişehir

Hv. Uçk. Bkm. Ütğm. Emre Mercan, Reşadiye Camii'nde öğle namazının ardından Eskişehir Şehitliği'ne defnedilecek.

Karabük

Hv. Uçk. Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Nuri Özcan, Sevgi Pınarı Camii'nde ikindi namazının ardından Beşbinevler Merkez Şehitliği'ne defnedilecek.

Niğde

Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Burak Özkan, Niğde Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından Niğde Şehitliği'ne defnedilecek.

Amasya (Gümüşhacıköy)

Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Hamdi Armağan Kaplan, Gümüşhacıköy Büyük Camii'nde öğle namazının ardından Çamtepe (Keltepe) Şehitliği'ne defnedilecek.

Sakarya (Serdivan)

Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Akın Karakuş, Serdivan Yazlık Akşemseddin Camii'nde ikindi namazının ardından Serdivan Şehitliği'ne defnedilecek.

Tekirdağ (Muratlı)

Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. İlker Aykut, Muratlı Kırkkepenekli Köyü Camii'nde öğle namazının ardından Kırkkepenekli Köyü Mezarlığı'na defnedilecek.

Muğla (Milas)

Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Emrah Kuran, Ekinanbarrı Köyü Camii'nde öğle namazının ardından Ekinanbarrı Köyü Mezarlığı'na defnedilecek.

Samsun

Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Emre Altıok, Mimar Sinan Camii'nde ikindi namazının ardından Tekkeköy Ovabaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Bilecik

Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. İlhan Ongan, Osmangazi Camii'nde ikindi namazının ardından Bilecik Şehitliği'ne defnedilecek.

Kırklareli (Lüleburgaz)

Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Berkay Karaca, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde öğle namazının ardından Lüleburgaz Şehitliği'ne defnedilecek.

Çorum

Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Burak İbbiği, Akşemseddin Camii'nde öğle namazının ardından Çorum Şehitliği'ne defnedilecek.

Konya

Hv. İkm. Asb. Kd. Çvş. Ahmet Yasir Kuyucu, Şehitlik Namazgâhı'nda öğle namazının ardından Konya Merkez Şehitliği'ne defnedilecek.

Balıkesir

Hv. Ulş. Uzm. Çvş. Emre Sayın, Zağnos Paşa Camii'nde öğle namazının ardından Başçeşme Şehitliği'ne defnedilecek.

Milli Savunma Bakanlığı: 'Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz'

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'11 Kasım 2025 tarihinde görev uçuşu sırasında meydana gelen kazada şehit olan 20 kahraman silah arkadaşımız için 14 Kasım Cuma günü yapılacak törenlerle veda edeceğiz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.'

Kazayla ilgili inceleme sürüyor

C-130 tipi uçağın düşme nedenine ilişkin teknik ve idari inceleme sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, kazanın tüm yönleriyle araştırıldığını, ortak teknik rapor tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Türkiye, 14 Kasım sabahı aynı acı etrafında birleşecek. 20 şehir asker için ülkenin dört bir yanında sela sesleri yükselecek; her şehirde ayrı bir tören, aynı yürekle hissedilen bir veda yaşanacak.

Kaynak : PERRE