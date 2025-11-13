Mahmut Tanal ilk sırada

Araştırmaya göre gençlerin en beğendiği muhalefet milletvekilleri arasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yüzde 15,5 oranıyla ilk sırada yer aldı.

Tanal'ı yüzde 13,8 ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yüzde 10,6 ile CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan izledi.

İlk 10'da ağırlık CHP'de

Listede yer alan ilk 10 milletvekili arasında çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeleri oluşturdu. Araştırmada gençlerin en beğendiği milletvekilleri sıralaması şu şekilde:

Mahmut Tanal - CHP Şanlıurfa Milletvekili (%15,5)

Ali Mahir Başarır - CHP Mersin Milletvekili (%13,8)

Umut Akdoğan - CHP Ankara Milletvekili (%10,6)

Sera Kadıgil - TİP İstanbul Milletvekili (%9,9)

Veli Ağbaba - CHP Malatya Milletvekili (%9,2)

Turhan Çömez - İYİ Parti Balıkesir Milletvekili (%7,6)

Mustafa Sarıgül - CHP Erzincan Milletvekili (%7,5)

Cemal Enginyurt - CHP İstanbul Milletvekili (%6,4)

Salih Uzun - CHP İzmir Milletvekili (%5,5)

Ömer Faruk Gergerlioğlu - DEM Parti Kocaeli Milletvekili (%5,2)

Gençlerin siyasi ilgisi artıyor

MLS Araştırma'nın sonuç raporuna göre, Z kuşağı olarak tanımlanan 17-26 yaş grubundaki katılımcıların büyük bölümü muhalefet partilerinin gençlerle iletişimde daha görünür olduğunu belirtti. Araştırma, gençlerin siyasetçilerde en çok 'dürüstlük, samimiyet ve toplumsal sorunlara duyarlılık' gibi özellikleri önemsediğini ortaya koydu.

Kaynak : PERRE