6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alarak yıkılan Adıyaman Ulu Cami'de, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Ancak cami çevresinde devam eden taş kesim ve inşa faaliyetleri nedeniyle oluşan toz, Oturakçı Pazarı esnafının tepkisine neden oldu. Günlerdir hem sağlık hem de ekonomik açıdan ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten esnaf, 'Günlerdir iş yerlerimizi geç açıp geç kapatıyoruz. Bunun sebebi de toz altında olmamız. Önce sağlıklı olacağız ki, camiye gidip ibadet edebilelim. Çalışmaların kadar süreceğini de bilmiyoruz. Yetkililerin özellikle sağlık açısından derhal tedbir almasını istiyoruz' dedi.

'Sağlığımız Tehdit Altında, KOAH Hastaları Arttı '

Esnaf Mustafa Korkmaz, 'Cami yapımına kesinlikle karşı değiliz, ancak cami yapımında düzensiz yapılan taş tıraşlamaları nedeniyle Oturakçı Pazarı esnafı olarak sağlık yönünden tehdit altındayız. Belediye'ye, Valiliğe müracaatımız var, ancak idare ediniz deniliyor. Biz maddi ve manevi her zaman buradaki cami yapımının yanında oluruz, ancak sağlık sorunumuzu giderecek hiçbir şey yok. Bu şekilde devam ederse camiye gidip nasıl ibadet edeceğiz? Önce sağlıklı olacağız ki, camiye gidip ibadet edebilelim. Ben 15 günden bu yana dükkanıma bir gün gelip bir gün gelmiyorum. Bunun sebebi de toz altında olmamız. Yaşlı esnafımız daha çok tehlike altında. Günlerce evinde yatanlar var, KOAH hastaları arttı. Bunun bir çözümü olmalı, yani bu taşlar ya bizden uzak bir yerde kesilip getirilmeli ya da su desteğiyle toza neden olmayacak şekilde yapılmalı. Bunun tedbirinin alınmasını istiyoruz. Ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Eğer 1-2 ay sürerse sinemize çekeceğiz ama tahminimize göre bu bayağı uzun sürecek. Bu nedenle, yetkililerin sağlık açısından derhal tedbir almasını istiyoruz' dedi.

'İşlerimiz Durma Noktasına Geldi'

Giyim mağazasında hizmet veren esnaf Eyüp Çanga cami yapımında devam çalışmalar sırasında oluşan tozun ürünlerine zarar verdiğini ve işlerinin durma noktasına geldiğini vurgulayarak, 'Biz günlerdir Ulu Cami inşaatından dolayı çok mağdur durumdayız. İbadethanelerin açılmasında, yapılmasında herhangi bir sakınca yok. Yapılsın, buna Adıyaman olarak ihtiyacımız var ama depremden zarar görmüş esnaf ve aile bireyleri olarak biz bu durumdan çok mağduriyet yaşıyoruz. İşlerimiz durma noktasına geldi, tozdan dolayı çok mağdur durumdayız. Yaşadığımız sorunu defalarca Belediye'ye ilettik, aynı zamanda CİMER'e yazdık. Sağ olsun, Belediye bünyesinde çalışan Zabıta Müdürümüz geldi, bir günlük bir durdurma yaptı ve hepsinin evraklarına baktı. 'Belediye Başkanımız ile görüşeceğiz, o da Vali bey ile görüşecek' dedi. Tabii biz detayların nasıl olduğunu, ne olduğunu bilmiyoruz. Bir sonraki gün çalışmalar tekrar başladı. Cami yapımında çalışan arkadaşların yanına gittiğimiz zaman ve oradaki sorumlu kişilerle görüştüğümüz zaman bile 'durdurma yapamıyoruz, biz de çok mağdur durumdayız, yani imkanınız varsa Vakıflar Genel Müdürlüğü'yle görüşebilirsiniz' dediler. Çarşı merkezinde cami yapımında kullanılmak üzere getirilen taşların kesilmesi vatandaşı zor durumda bırakıyor. Zaten Adıyaman'ın çarşılarından buradaki eski çarşısı kaldı. 4-5 metrekarelik küçücük dükkanlarda kalan insanlarız. Bir de bu şekilde tozdan zarar görürsek herhangi bir ilerleme kaydedemeyiz ve Adıyaman'a herhangi bir faydamız dokunamaz. Esnafın kullandığı kameralardan bakılabilir, burada göz gözü görmediği için saat 16.00'dan sonra esnafın çoğu iş yerlerini kapatmak zorunda kalıyor. Dün de böyleydi, ondan önceki gün de böyleydi, sabah yine aynı şekildeydi. Kimsenin saat 16.00'da iş yerlerini kapatma gibi bir lüksü zaten yok. Akşam ezanı okunmadan insanlar iş yerlerini kapatmak zorunda kalıyor. İş yerimde satışını yaptığımız kıyafetleri ne kadar temizlersek temizleyelim belli bir zamandan sonra tozdan çamurlaşıyor. Böyle giderse ne kendi evime ne de halkıma faydalı olamam' ifadelerini kullandı.

'Burada Ne Malımız Kaldı Ne Canımız Kaldı'

Esnaf Ercan Polat ' Ayakkabıcıyım. Burada ne malımız kaldı ne canımız kaldı. Müşteri tozdan, topraktan bir şey beğenmiyor. Kar gibi toz yağıyor üzerimize. Nereye şikayet ettiysek bir çare bulamadık. Çözüm istiyoruz' dedi.

'İş Yerlerimizi Geç Saatlerde Açıp, Erken Saatlerde Kapatmak Zorunda Kalıyoruz'

Kuyumcu esnafı Sait Köylü ise, 'Cami yapımından dolayı oluşan bu toz 4-5 aydır devam ediyor. Bu sorundan dolayı, kimse buradan geçmek bile istemiyor. Belediye'ye, Valiliğe, bütün resmi kurumlara bildirmemize rağmen çalışma bir gün duruyor, daha sonra aynı şekilde devam ediyor. Yani, biz caminin yapılmasına karşı ya da onun yapılmasını istemeyen kişiler değiliz. Yapılsın ama taş kesimi dışarıda yapılsın daha sonra buraya getirilsin. Daha önce iş yerlerimizi sabah saat 08.00'de açarken, şimdi 10.30 gibi açıyoruz ve akşam saat 16.00-17.00 gibi kapatmak zorunda kalıyoruz. İşimiz sıkıntıya girdi. Müşterilerimiz geliyor, 'niye erken kapatıyorsunuz, niye geç geliyorsunuz' diyerek muzdarip oluyorlar. Yani bu soruna yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyorum, artık 'her şey çığırından çıktı' diyebiliriz. Biz imza topladık, Savcılığa başvurduk. Eğer onlardan da bir cevap gelmezse ne yapacağımızı şaşırdık. Yani biz devletimize karşı da bir saygısızlıkta bulunmak istemiyoruz ama 'artık yeter' diyoruz. Bize dediler ki, Kasım ayında bitecek ama ne zamana kadar devam edecek, bu tozu ne kadar yutacağız, şaşırmış durumdayız. Bu taşların kesiminin başka yerde yapılmasını ve daha sonra buraya getirilip monte edilmesini istiyoruz. Bunun çok zor olmaması gerek' dedi.

Kaynak : PERRE