Meteoroloji: Yağış gün boyu sürebilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 15 Kasım Cumartesi günü Adıyaman'da yağmurlu hava etkili olacak.

Kentte en düşük sıcaklık 11 derece, en yüksek sıcaklık ise 12 derece olarak öngörülüyor. Nem oranının %72 ile %89 arasında seyretmesi, rüzgarın ise güneybatı yönünden saatte 20 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Uzmanlar, sıcaklıkların mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceğini, yağışın öğle saatlerinden itibaren yer yer etkisini artırabileceğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programın açık alanda yapılması planlanırken, Meteoroloji verileri program saatlerinde yağış ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Adıyaman'da geçmiş yılların verilerine göre Kasım ayı ortasında ortalama sıcaklık 16,5 derece civarında olurken, bu yılın aynı döneminde sıcaklıkların 3 ila 4 derece daha düşük seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak : PERRE