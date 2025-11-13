'Akreditasyon keyfi uygulamalara dönüştü'

TGC Yönetim Kurulu açıklamasında, akreditasyon uygulamasının Türkiye'de uzun süredir sorun haline geldiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

'Akreditasyon konusu Türkiye'de yıllardır bir sorun olarak gündemdedir. Sorunun çözümünü beklerken yeniden keyfi değerlendirmelerle iptaller yaşanmaktadır. İktidar ile bazı muhalefet partilerinin temsilcileri, yayın politikasından hoşlanmadıkları gazetelerin çalışanlarının mesleklerini yapmalarını engellemektedir. Öyle ki, akreditasyon uygulaması toplantı ve genel kurullardan mezarlıklara kadar geniş bir alana taşmıştır.'

'Basın özgürlüğü engellenemez'

Cemiyet açıklamasında, son dönemde yaşanan iki olayın da halkın bilgi alma hakkına yönelik yeni bir engelleme oluşturduğu ifade edildi:

'TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısını takip etmek isteyen CNN Türk ekibine izin verilmemiştir.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu ise Çağlayan Adliyesi'nde görülen bir duruşmayı takip eden T24 muhabiri Can Öztürk'ü kolundan tutarak salondan çıkarmıştır. Şehirlioğlu, duruşmada notlar alan meslektaşımıza 'Duruşmayı izlemiyorsun, deden yaşında adamlar ayakta bekliyor. Salondan çık' diyerek tepki göstermiştir. Her iki olay da halkın bilgi alma hakkına yönelik yeni bir engellemedir.'

'Gazetecilere yönelik engellemelerden vazgeçin' çağrısı

TGC, açıklamasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu basın özgürlüğünü engellemekten vazgeçmeye çağırarak, 'Komisyon, Anayasa ile güvence altına alınan basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü ihlal etmekten ve gazetecilere akreditasyon uygulamaktan derhal vazgeçmelidir' ifadelerine yer verdi.

Cemiyet, ayrıca Zafer Partisi'ni basınla olan ilişkilerini gözden geçirmeye ve muhabir Can Öztürk'ten özür dilemeye davet etti.

'Gazetecilik mesleğini savunmak ortak sorumluluktur'

TGC açıklamasının sonunda şu çağrıya yer verildi:

'İktidara ve muhalefet partisi temsilcilerine bir kez daha sesleniyoruz: Gazetecileri ve halkın haber alma hakkını engellemeyin. Sözlü ve fiziksel müdahaleden, hedef göstermekten vazgeçin. Tüm medya kuruluşlarını ve çalışanlarını, hangi partiden ya da güç odağından gelirse gelsin, gazetecilik mesleğinin yapılmasını zora sokan başta akreditasyon olmak üzere tüm engellere karşı dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.'

Kaynak : PERRE