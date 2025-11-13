Çalışmalar kapsamında mahalleye yaklaşık 50 kilometrelik yeni içme suyu hattı yapılması planlanırken, şu ana kadar 10 kilometrelik bölümün tamamlandığı bildirildi.

'Artık daha temiz ve kesintisiz suya kavuşacağız'

Bindal Mahallesi Muhtarı Hacı Mehmet Çalışkan, yürütülen çalışmaların mahalle halkı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Çalışkan, 38 yıldır değişmeyen şebekenin yenilenmesiyle önemli bir sorunun çözüleceğini ifade ederek şunları söyledi:

'Mahallemizde uzun yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşıyorduk. Yaklaşık 38 yıldır kullanılan borular hiç değişmemişti. Bindal Sokak'taki bu eski şebeke bugün yenileniyor. Emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er olmak üzere destek veren herkesten Allah razı olsun.'

MASKİ: '50 kilometrelik içme suyu hattı planlandı'

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, mahallede yürütülen çalışmaların kapsamına ilişkin bilgi verdi.

Çeçen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Bindal Mahallesi'nde içme suyu altyapısını modernize etmek amacıyla toplamda yaklaşık 50 kilometrelik yeni içme suyu hattı yapılacak. Şu ana kadar 10 kilometrelik kısmı tamamlandı. Mahallede yaklaşık 38 yıldır kullanılan borular artık tamamen yenileniyor. Bu çalışmalarla uzun yıllardır yaşanan su sıkıntısını kalıcı şekilde çözmeyi hedefliyoruz. Böylece hem su kayıplarının önüne geçilecek hem de mahalle sakinlerimiz daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak.'

Çeçen, MASKİ'nin kent genelinde içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hizmetlerinde kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğini belirterek, çalışmaların planlanan takvim çerçevesinde sürdüğünü ifade etti.

