Hastanede Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Faik Tatlı başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonda, karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gören bir hastaya, yeğeni tarafından karaciğerinin yarısı başarıyla nakledildi.

Yaklaşık 50 kişilik multidisipliner ekip tarafından yürütülen operasyon, Harran Üniversitesi Hastanesi'nin ileri teknolojiye sahip altyapısı ve uzman kadrosu sayesinde sorunsuz tamamlandı.

Prof. Dr. Faik Tatlı, operasyon hakkında şunları söyledi:

'Yaklaşık dokuz yıldır karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören hastamızın son döneminde nakil ihtiyacı doğdu. Yeğeni gönüllü olarak donör oldu ve nakil başarıyla gerçekleşti. Her iki hastamız da şu anda iyi durumda ve taburcu edilebilecek seviyedeler.'

Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Uzunköy, operasyonun önemine dikkat çekerek, hastanenin yeniden aktif hale gelen organ nakli merkezinde emeği geçen tüm ekibi kutladı.

Başhekim Doç. Dr. İdris Kırhan, operasyonun, yönetimin desteği ve sağlık personelinin ortak gayreti sayesinde mümkün olduğunu vurgulayarak, 'Bu başarı, şehrimize ve bölgemize önemli bir sağlık hizmetini yeniden kazandırmamızı sağladı.'

Rektör Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, karaciğer nakillerinin yeniden başlamasının bölge halkı için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, operasyonu bilgi, tecrübe ve ekip ruhunun birleştiği bir başarı örneği olarak nitelendirdi.

Sağlığına yeniden kavuşan hasta ise, Prof. Dr. Faik Tatlı ve ekibine teşekkür ederek, vücudundaki kaşıntılardan kurtulduğunu ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Harran Üniversitesi Bölgenin Sağlık Üssü Olmaya Devam Ediyor

Son teknolojiyle donatılmış ameliyathaneleri ve uzman akademik kadrosuyla Harran Üniversitesi Hastanesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sağlık üssü olma yolunda ilerliyor. Başarılı karaciğer nakli operasyonu, üniversitenin bilimsel gücünü ve insana dokunan hizmet anlayışını bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak : PERRE