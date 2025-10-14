Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, gazeteci, belgeselci ve ekoloji aktivisti Hakan Tosun'un hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bakan, aileye, avukatlara, sevenlere ve kamuoyuna açıklama yapılmasının önemine dikkat çekti.

Hakan Tosun'a Ne Oldu?

Olay, 10 Ekim 2025 tarihinde meydana geldi. Hakan Tosun, sokakta yürürken iki kişinin fiziki saldırısına uğradı ve yaşamını yitirdi. O anlara ait görüntülerde, biri motosikletli biri de yaya olan iki saldırganın, Tosun'a yere düştükten sonra tekme attıkları ve olay yerinden kaçtıkları görülüyor. Şüpheli iki kişi tutuklandı.

CHP'li Murat Bakan, soru önergesinde; Hakan Tosun'un hastaneye kaldırılmasının 27 saat sonra ailesine bildirildiği, hastanede Tosun'un kimliksiz olarak kaydedildiği, yüz taraması ve parmak izi işlemlerinin yapılmadığı, şüpheli iki kişinin tutuklanmış olmasına rağmen başka detayların açıklanmadığına yer verdi.

Murat Bakan, ailesinin ve kardeşinin açıklamalarına da yer vererek, 'O kimliksiz bir vatandaş değil. Neden bilgi verilmedi? Parmak izi okutulmadı. İki kişi tutuklandı, ama bu bana açıklanmadı. Kimi korumak istiyorsunuz?' ifadelerini aktardı.

CHP'li Bakan'ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sorduğu sorular ise şu şekilde:

'Hakan Tosun'u öldürenler kimdir? Yürütülen polis soruşturmasının detayları nedir?

Öldürülmeden önce Tosun'un herhangi bir şikayeti veya can güvenliği kaygısı olmuş mudur? Varsa hangi tedbirler alınmıştır?

Olay basit bir adli vaka olarak mı değerlendirilmektedir, yoksa şüphelilerin başka bağlantıları ve azmettiricileri araştırılmakta mıdır?

Tosun hastaneye kaldırıldığında, ailesine 27 saat boyunca neden haber verilmedi?

Doğayı, yaşamı ve adaleti savunan bir basın emekçisi sokakta yürürken iki kişi tarafından öldürülmüştür. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?

Hiçbir yurttaş sokakta yürürken kendini güvende hissetmiyor. Kamu güvenliğinden sorumlu Bakanlığınız bu konuda ne yapmaktadır?'

Kaynak : PERRE