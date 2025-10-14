Vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunmak ve mahallelerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, Siteler Mahallesi'ne modern bir park alanı kazandırıyor. Yaklaşık 300 metrekarelik alan üzerine inşa edilen parkta, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, açık hava spor ekipmanları, kameriyeler ve dinlenme alanları yer alıyor.

Zemin döşemesi ve oyun gruplarının montajı büyük ölçüde tamamlanan parkın, kısa süre içinde mahalle sakinlerinin hizmetine açılması planlanıyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Adıyaman'ı daha yaşanabilir, daha yeşil ve sosyal alanlarıyla zengin bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Siteler Mahallemizde hayata geçirdiğimiz bu yeni parkla, hem çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği hem de vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği bir alan oluşturduk. Halkımızın yaşam kalitesini yükseltecek bu tür projeleri önümüzdeki süreçte de artırarak sürdüreceğiz. Siteler Mahallemize hayırlı olsun.'

Kaynak : PERRE