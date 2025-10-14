İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Balıkesir'de yıllar önce işlenen iki faili meçhul cinayet dosyasının, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından aydınlatıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Diyarbakır'da bir kadın cinayetinin faili ve Balıkesir Gönen Çayı'nda cesedi bulunan bir şahsın katili, JASAT'ımız tarafından tespit edilerek yakalandı.

JASAT'tan kaçış yok!'

09 Ağustos 2015'te Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir mağarada tanınmayacak halde bir ceset bulunmuştu. Kimliği belirlenemeyen maktulün yapılan çalışmalar sonucu G.B. olduğu tespit edildi.

Olayın üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından dosyayı yeniden ele alan JASAT ekipleri, modern analiz yöntemleriyle yürüttükleri çalışmada, cinayeti M.B. isimli şahsın işlediğini belirledi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak adalete teslim edildi.

03 Nisan 2007 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesi Gönen Çayı içerisinde bir erkek cesedi bulunmuş, ancak dönemin delilleriyle faile ulaşılamamıştı.

2025 yılında özel bir ekip tarafından dosya yeniden açıldı. Yaklaşık 6 ay süren titiz çalışma sonucunda 6 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Cinayeti işlediği belirlenen 1 kişi, JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

'JASAT Dosyaları Birer Birer Aydınlatıyor'

Bakan Yerlikaya, JASAT'ın geçmişte de birçok faili meçhul cinayeti çözdüğünü hatırlatarak şunları kaydetti:

'Şanlıurfa'da Zehra bebeğin katilini 11 yıl sonra Bingöl'de isimsiz bir bebeğin katillerini 25 yıl sonra yakalayan jandarma dedektiflerimiz, şimdi de Diyarbakır ve Balıkesir'deki iki cinayet dosyasını aydınlattı.'

Bakan Yerlikaya, 'Bu kabine döneminde Jandarma Suç Araştırma Timlerimiz (JASAT), 10 yıldan uzun süredir aranan 103 şahsı yakaladı. Milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışan kahraman JASAT timlerimizi tebrik ediyor' diyerek sözlerini tamamladı.

