Edinilen bilgilere göre, olay önceki gün Bahçecik Mahallesi'nde Mehmet Oruç'a ait çiftlikte meydana geldi. Akşam saatlerinde çiftliğe gelen iki kişi, ağıla girerek yaklaşık 25 günlük buzağıyı aldı ve hızla olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra buzağının kaybolduğunu fark eden çiftlik çalışanları, durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan araştırma ve kamera incelemeleri sonucunda, hırsızlığı gerçekleştiren kişilerden Ş.U. (21) tespit edilerek Yunus Emre Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

