Sanatçı Haluk Levent, Gazzelilerin yaşadıkları kenti terk ederken çekilmiş görüntülerini, Yahudilere yapılan zulmün anlatıldığı 'Piyanist' filmine atıfta bulunarak değerlendirdi.

Levent, paylaşımında, "Yahudilerin sürgün edildiği Piyanist filmi değil bu. Bu görüntüler, Hitler dönemini anlatan filmlerden alınmadı. Bizzat sürgün yaşayan Yahudi toplumunun torunları tarafından sürgün edilen Gazze halkı bu fotoğraftakiler" ifadelerini kullandı.

"Bu Bir İnsanlık Sorunu, 'Bize Ne' Diyemeyiz"

Haluk Levent, mesajında Gazze'de yaşananların yalnızca bir Arap sorunu olmadığını vurguladı. "Bu küçücük çocukların bu devirde bu şekilde sürgün edilmesi kimin vicdanını harekete geçirmez ki?" diyen Levent, konunun siyasi boyutundan öte, bir insanlık sorunu olduğunu belirtti.

Sanatçı, dünyanın en önemli sanatçılarının ve müzisyenlerinin Gazze için seslerini yükselttiğine dikkat çekerek, "Hepsi Kahrol Netenyahu! Kahrolsun Siyonizm! diye haykırıyor. Haydi biz de kenetlenelim artık! Birleşelim, bütünleşelim. Bir şey yapmalı" sözleriyle takipçilerine çağrıda bulundu.

Kaynak : PHA