Terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonları, Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarına karşı hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, operasyon bölgesinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Bakanlık, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden her türlü terör unsuruna karşı mücadelenin süreceğini vurguladı. Operasyonların, terör örgütlerine karşı yapılan en etkin mücadelelerden biri olduğunu belirten MSB, bu tür operasyonlarla bölgedeki terör tehdidinin minimize edilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Pençe-Kilit operasyonu, Türkiye'nin sınır ötesi terörle mücadele stratejisi kapsamında, özellikle PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki varlığını sona erdirmeye yönelik yürütülen en önemli askeri harekâtlardan biri olarak biliniyor. Bu operasyonlar, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlama ve bölgedeki istikrarı koruma amacını taşıyor

Kaynak : PHA