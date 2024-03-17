2023 - 2024 Eğitim Öğretim yılı Okullararası Halk Oyunları yarışmalarına Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman AK Parti Milletvekili İshak Şan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman AK Parti Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve öğrenciler ve veliler ve vatandaşlar katıldı.

Yeni Mahalle Spor Salonunda düzenlenen yarışmalar öncesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde bölgede ve kentte ağır bir şekilde hissedilen depremde hayatını kaybeden antrenör ve sporcu ailelerine İl Müdürü Fikret Keleş tarafından plaket verdi.

Halk oyunlarının her bölgenin ve ilin kendine özgü kıyafetleri, müziği ve danslarıyla renklenmiş geçmiş kültürünü bugün de yansıtan en güzel branşlarından biri olduğuna dikkat çeken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, bu kültüre sahip çıkarak yaşatmak gerektiğini söyledi.

Yarışma sonrası başarılar dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Halk Oyunları kültürümüzü, duygularımızı, gelenek ve göreneklerimizi en iyi şekilde yansıtıyor. Düzenlediğimiz bu yarışmalar gençlerimizin ve öğrencilerimizin bu kültürü yaşatmak adına göstermiş oldukları performans adeta görsel bir şölene dönüşüyor. Özellikle öğrencilerin ve gençlerin Halk Oyunlarına artan ilgisi Adıyaman’ın geçmişten gelen kültürünü geleceğe taşımak adına büyük bir önem taşıyor. Ben yarışmalara katılan tüm okullarımızı ve gençlerimizi sergiledikleri nefes kesen gösterilerden dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum"dedi.

Müsabakalara katılan okulların performansı, salondakiler tarafından ilgiyle izlenirken hünerlerini sergileyen halk oyunları ekipleri, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Görsel bir şölene dönüşen müsabakaların sonunda derece elde eden yarışmacılar ileriki tarihlerde yapılacak olan bölgesel grup müsabakalarında Adıyaman’ı temsil edecek.

Okullararası Halk Oyunları yarışmaları sonucunda; 5 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmalarda Minikler Düzenlemesiz Kategorisinde Borsa İstanbul İlkokulu, Yıldızlar Düzenlemesiz Kategorisinde TOBB Yavuz Selim Ortaokulu, Gençler Düzenlemesiz Kategorisinde Dumlupınar MTAL, Yıldızlar Düzenlemeli Kategorisinde Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu, Gençler Düzenlemeli Kategorisinde ise Dumlupınar MTAL birinciliği elde eden takımlar oldu.

Müsabakalarda dereceye giren ekiplere il protokolü tarafından ödülleri verilerek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.



Kaynak : PHA